Стефанчук заявил о возможном ядерном ударе РФ

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сегодня подлил масла в огонь геополитической игры вокруг Украины, и заявил о возможном ядерном ударе России по Украине.

Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ "Политика Страны".

Так спикер ВР, видимо, решил ответить на недавние обвинения Шойгу в том, что Украина и США готовят провокации с химическим оружием на Донбассе.