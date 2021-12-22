Стефанчук заявил о возможном ядерном ударе РФ
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сегодня подлил масла в огонь геополитической игры вокруг Украины, и заявил о возможном ядерном ударе России по Украине.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".
Так спикер ВР, видимо, решил ответить на недавние обвинения Шойгу в том, что Украина и США готовят провокации с химическим оружием на Донбассе.
"Сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом ядерного разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар. Мы остались практически беззащитными перед ядерной угрозой", – сказал Стефанчук, выступая сегодня перед украинскими послами в Синегоре.