Лукашенко заявил о задержании "группы террористов"

Лукашенко заявил о задержании "группы террористов"

Александр Лукашенко заявил о задержании группы лиц, которая якобы пыталась «совершить теракты» в Беларуси в том числе против госслужащих, сообщает Новое время.

"Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью — вчера днем задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты… Одного ищем. Найдем. Вроде в Россию побежал. Привезут нам его", — сказал Лукашенко.

По его словам, теракты направлены «против государственных служащих и особенно работников прокуратуры, даже на судей уже покатили».

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