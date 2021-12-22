Лукашенко заявил о задержании "группы террористов"

Александр Лукашенко заявил о задержании группы лиц, которая якобы пыталась «совершить теракты» в Беларуси в том числе против госслужащих, сообщает Новое время.

"Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью — вчера днем задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты… Одного ищем. Найдем. Вроде в Россию побежал. Привезут нам его" , — сказал Лукашенко.