С чем пить шампанское на Новый год, а какая еда убьет его вкус

С чем пить шампанское на Новый год, а какая еда убьет его вкус
Фото: Рixabay

Шампанское на Новый год и просто так – уже отлично. Обычно к нему готовятся разные красивые закуски, нарезаются сыры и фрукты, сообщает Сегодня.

Здесь есть много нюансов, и чтобы не ошибиться, далее собраны рекомендации экспертов рецепты идеальных закусок .

Что категорически нельзя подавать к шампанскому

Любая жирная еда – мясо, салаты, щедро заправленные майонезом, и маринованными овощами уничтожат вкус напитка.

Испортят его вкус пряные закуски, то есть с большим количеством специй, все, где есть грибы, цитрусовые и темный шоколад.

С чем пить брют

Это закуски и ассорти с морепродуктами. Если любите, козьи сыры, а также мягкие – бри или камабер. Тарталетки с икрой, запеченная рыба, прошутто.

Что касается фруктов, то это ананасы и твердые груши.

С чем пить полусухое шампанское

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Фото Pixabay

Твердые сыры, как молодые, так и выдержанные. Салат с морепродуктами, заправленный не майонезом.

Закуски, где есть отварная или запеченная курица.

К полусухому можно приготовить салат из яблок и киви, разные десерты с орехами. Кедровые орехи использовать нельзя.

С чем пить полусладкое и сладкое шампанское

Эксперты рекомендуют попробовать полусладкое и сладкое шампанское с миндалем
Эксперты рекомендуют попробовать полусладкое и сладкое шампанское с миндалем / Фото: pexels.com

Из самого названия становится ясно, что чего-то соленого априори быть не может. Это шампанское подают с чем-то умеренно сладким.

Яблочные десерты, тарталетки с фруктами, у которых преобладает кислинка.

Некоторые советуют попробовать полусладкое шампанское с сырами с плесенью. Ради эксперимента такое сочетание можно испытать на себе.

Отлично сочетается полусладкое и сладкое игристое с миндалем.

Финики, фаршированные сыром – рецепт закуски к брюту

Финики, фаршированные сыром – рецепт закуски к брюту
Финики, фаршированные сыром – рецепт закуски к брюту / Фото: instagram.com/iamcookru/

Ингредиенты:

  • Финики – 250 г
  • Сыр с плесенью – 150 г
  • Грецкие очищенные орехи – 30 г
  • Мед для подачи, по желанию

Как приготовить:

  1. Финики помыть и просушить бумажным полотенцем. Вдоль финика сделать надрез с одной стороны.
  2. Сыр измельчить ножом. Нафаршировать финики.
  3. Половинки грецкого ореха обжарить на сухой сковороде 3-4 минуты. Положить в каждый финик половинку ореха.
  4. Перед подачей можно полить медом.

Брускетта с прошутто и инжиром – рецепт закуски к полусухому шампанскому

Брускетта с прошутто и инжиром – рецепт закуски к полусухому шампанскому
Брускетта с прошутто и инжиром – рецепт закуски к полусухому шампанскому / Фото: instagram.com/olga.gotovimprostodoma

Ингредиенты:

  • Чиабатта
  • Прошутто
  • Инжир
  • Творожный сыр

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