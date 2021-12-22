В Гренландии зафиксировали аномально высокую температуру

Максимальная температура в одном из самых северных городов на планете поднялась до +8,3 градуса, сообщает Корреспондент.

На севере Гренландии зафиксировали аномально высокую температуру. Об этом сообщил в Facebook Украинский гидрометеорологический центр сл ссылкой на метеоролога Скота Дункана.

Отмечается, что в одном из самых северных городов на планете – Каанааке – 21 декабря был побит температурный рекорд. Максимальная температура в дневные часы поднялась до +8,3 градуса Цельсия.

"Для таких высоких широт, учитывая холодный период года, и тот факт, что в Гренландии сейчас царит полярная ночь – это настоящая аномалия!", – подчеркнули в гидрометцентре.

Фото: twitter.com/ScottDuncanWX