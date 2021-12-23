Что подарить друзьям на Новый год: 7 крутых идей для каждого

К Новому году остаются считанные дни. А это значит, что нужно позаботиться о подарках друзьям к празднику, сообщает 24 Канал.

Хороший подарок – проявление заботы. Мы рекомендуем с максимальной ответственностью подойти к его выбору. Обрати внимание на предпочтение своих друзей. Именно благодаря им тебе удастся подобрать вещь, которая зарядит адресата положительными эмоциями.

7 идей новогодних подарков для друзей

1. Книги

Никто не будет спорить с тем фактом, что книги – один из лучших подарков. Во-первых, можно подобрать именно то, что нравится человеку, которого ты хочешь порадовать. Во-вторых, это тот презент, к которому адресат сможет возвращаться в любой момент, что особенно бесценно.

Если у твоего друга есть любимый писатель, то его новая книга может стать лучшим подарком под елку. То же касается читателей, собирающихся настоящие коллекции. Чего только стоит иллюстрированная серия вселенной Гарри Поттера.

Конечно же, ты можешь выбрать не нон-фикшн литературу, а, например, мотивационную. Такие настольные книги позволят войти в новый год с новым багажом знаний. Они будут вдохновлять и мотивировать успех. В этом случае тебе следует обратить внимание на литературу, причастную к виду деятельности адресата.

Не можешь определиться с выбором? Здесь мы тебя отлично понимаем, поэтому предлагаем подарить сертификат на покупку в книжном магазине. Этот вариант будет оптимальным, если ты недостаточно хорошо разбираешься в литературных предпочтениях друга.

2. Рюкзак

Пора наконец-то избавиться от мнения, что рюкзаки носят только ученики или студенты. Это универсальная вещь, которая позволит не только освободить руки, но и сделать жизнь более комфортной и экологичной. С хорошим и надежным рюкзаком можно ходить на работу в офис, на закупки, в спортзал, путешествовать. И этих сценариев может быть множество.

Если твой друг – ярый путешественник, то мы рекомендовали бы обратить внимание на компактные городские рюкзаки, которые можно проносить в ручной клади. Во-первых, такой подарок будет часто сопровождать твоего друга в путешествиях. Во-вторых, таким образом ты проявишь большую заботу и вдохновишь еще больше путешествовать. Разве это не круто?

3. Скретч-карта

Тема поездок раскрыта не до конца. Если уж на то пошло, еще одним крутым и мотивационным подарком может стать скретч-карта. Самое крутое, что это максимально универсальный презент, ведь можно выбрать вариант на любой вкус.

Друг давно мечтал начать путешествовать по Украине? Тогда тебе следует взять на вооружение именно такую ​​карту. Есть варианты для настоящих покорителей гор, фанатов евротуров или тех, кто задался целью открыть как можно больше стран.

Это тот подарок, который будет не только вдохновлять, но и станет отличным украшением интерьера. Так что можно одним махом буквально убить нескольких зайцев. И больше никаких фигурок оленей и забавных Санта-Клаусов, договорились?

4. Сертификат в барбершоп

Мы не устаем напоминать, что хороший подарок – это о заботе. Так что еще одно проявление этого – сертификат в барбершоп. Но не нужно подавать его так, словно это единственное, что может спасти твоего друга. Если твой друг ни разу не был в барбершопе, это идеальная возможность приобщить его к настоящему мужскому клубу.

К слову, никто не запрещает сходить к барбершопу с другом. Это может стать вашей традицией, которая сделает дружбу еще крепче.

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5. Набор косметики

В современном мире уход за собой очень важен. Еще один вариант подарка на Новый год – набор уходовой косметики. Ты можешь подсмотреть, какими средствами пользуется твой друг или подобрать понравившийся ему вариант.

Поверь, даже набор для бритья еще никому не был лишним. И хотя мы будем 100 раз насмехаться над этим подарком, им будет пользоваться каждый.

Если же твоего друга природа наградила пышной бородой, то у тебя вообще максимально развязаны руки. Вручи ему набор, который позволит получать еще большее удовольствие при уходе за растительностью на лице.

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6. Настольные игры

Свою актуальность никогда не теряют настольные игры. И что самое ценное: их ассортимент настолько широк, что ты можешь удовлетворить буквально любого.

Здесь мы рекомендуем обратить внимание на предпочтения адресата. Кому-то больше нравятся интеллектуальные игры, над которыми нужно изрядно попотеть. А кто-то предпочтет варианты, которые позволят расслабиться и хотя бы на несколько часов забыть о работе, дедлайнах и вообще всем на свете.

Предпочитай не слишком сложные настольные игры / Фото Sparks Reliance

Главное в этом случае – выбрать игру, которая не будет слишком сложной. Это позволит избежать ситуаций, когда ее отложили куда-нибудь в сторону, ведь изучать правила несколько часов мало кто хочет.го.