Адвокат Порошенко вызывает свидетелем Зеленского

Адвокат пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко Игорь Головань вызывает свидетелями по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах президента Владимира Зеленского, нардепов Давида Арахамию, Даниила Гетманцева, Марьяну Безуглую и Федора Вениславского, а также вице-премьера Ирину Верещук, сообщает Интерфакс-Украина.

"Как адвокат Петра Порошенко подал ходатайство о допросе в качестве свидетелей по так называемому "угольному делу" (производство 2201613000000212, позавчерашнее "сообщение о подозрении") группы граждан, которые неоднократно публично заявляли, что им якобы известны факты совершенных Петром Порошенко правонарушений", - написал Головань в Facebook

Он попросил следователей по делу допросить действующего президента Украины Владимира Зеленского, главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук, а также народных депутатов из монобольшинства Даниила Гетманцева, Марьяну Безуглую и Федора Вениславского, заранее предупредив их об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.