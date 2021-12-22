Крупный американский рекрутер Heidrick & Struggles заходит в Украину

Американская Heidrick & Struggles покупает WE Partners — крупнейшую компанию Украины в области подбора топ-менеджеров, сообщает Новое время.

Один из топ-3 мировых лидеров в сфере управленческого консалтинга и рекрутинга Heidrick & Struggles заключил соглашение о приобретении украинской WE Partners. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что покупка WE Partners, которая является местным лидером в области подбора топ-менеджеров (executive search) и управленческого консалтинга, является частью стратегии Heidrick & Struggles по расширению глобального присутствия на рынках с высоким потенциалом. Доля WE Partners на рынке составляет 25%.

Украина станет 50-м офисом и 30 страной в глобальной сети Heidrick & Struggles. Состав команды WE Partners сохраняется. Руководство и 19 штатных специалистов продолжат консалтинговую деятельность на украинском рынке под международным бренд-названием Heidrick & Struggles.

"Украинский рынок интегрируется в мировую экономику, и мы видим огромный спрос на дальновидных лидеров. Цифровая трансформация, ускоренная пандемией, требует руководителей-новаторов, способных работать в условиях неопределенности. Выход на рынок Украины — важный шаг в стратегии расширения Heidrick & Struggles" , — отметил партнер и региональный руководитель по развитию бизнеса на стратегических рынках Heidrick &﻿Struggles Тим Людке.

Сумма сделки не разглашается. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года при соблюдении условий закрытия.

Heidrick & Struggles International, Inc. — публичная компания (Nasdaq: HSII). Мировой лидер по поиску руководителей высшего звена и управленческого консалтинга для крупнейших организаций мира.

WE Partners — консалтинговая компания, специализирующаяся на поиске руководителей, оценке и руководителей высшего звена. WE Partners работает на рынках Украины и Казахстана, обслуживая крупнейшие национальные и международные компании в ключевых отраслях экономики. Выручка компании за 2020 год составила $1,5 млн, прогнозируемая выручка к концу 2021 года, как ожидается, вырастет на 25% до $2 млн.