26% украинцев уже сидели без света в этом отопительном сезоне

Более 26% опрошенных украинцев уже столкнулись с отключением света с начала отопительного сезона, сообщает УНИАН.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследование Киевского международного института социологии.

По словам 26,1% респондентов, они сталкивались со случаями отключения электроэнергии в своем доме с начала текущего отопительного сезона. Утверждают, что не имели дела с отключениями, 73,2% опрошенных.

Опыт отключения электроэнергии с начала отопительного сезона / диаграмма kiis.com.ua

Также социологи поинтересовались отношением респондентов к покупке электроэнергии в Беларуси. Мнения на этот счет разделились.

"С одной стороны, 32,4% респондентов считают, что это необходимо, чтобы избежать отключений. С другой стороны, 33,5% считают это опасным, поскольку Беларусь и Россия строят общее Союзное государство, а еще 9,8% считают это недопустимым ввиду того, что это является поддержкой режима Лукашенко. При этом четверть респондентов (24,3%) не смогла определиться со своим мнением" , - отмечают в КМИС.