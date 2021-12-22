Морозы до -19°С ночью и солнце: прогноз погоды на 23 декабря

Зимняя погода﻿ в Украине продолжается, и даже набирает обороты – уже совсем скоро во многих областях градусники ночью покажут до -17°С, а то и все -19°С. В то же время, новых осадков пока не прогнозируется практически нигде по стране.

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Итак, в четверг, 23 декабря, в большинстве западных, центральных и южных областей, а также в Крыму ожидается температура от -7°С до -3°С днем и от -17°С в центре до -8°С ночью. Вместе с тем, во всех восточных, северных, а также в Киевской и Житомирской областях будет куда холоднее – от -10°С до -6°С днем и от -19°С на востоке до -14°С ночью. Самый слабый мороз будет в Закарпатской и Одесской областях – там обещают -4... -2°С днем и -10... -8°С ночью.

Осадков 23 декабря не ожидается нигде по стране. Разве что мелкий снег может пролетать местами в Крыму. Во всех регионах будет солнечно с небольшой облачностью. Средний ветер по стране ожидается на уровне 7-18 км/час, и только в Крыму он будет послабее – около 4-14 км/час в среднем.

В столице Украины, Киеве﻿, 23 декабря ожидается температура воздуха от -13°С до -9°С в течении дня, ветер 7-14 км/час и легкая облачность.