Подсанкционный нардеп Козак находится в России, его "выдала" жена

Подсанкционный народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, вероятно, находится в России — об этом написал в Telegram-канале журналист-расследователь программы Схемы Максим Савчук, сообщает Новое время.

Журналист опубликовал скриншот из банка данных исполнительных производств РФ, судя по которому, гражданская супруга Козака Наталья Лавренюк получила штраф в Москве.

"Гражданская жена Тараса Козака "спалила" место нахождения семьи депутата-беглеца. И это не Беларусь, это Россия. 22.11.2021 Наталья Лавренюк нарушила правила дорожного движения в Москве, за что получила штраф" , — написал Савчук.

В конце августа 2021 года Максим Савчук сообщил, что Наталья Лавренюк после санкций СНБО сменила имя и фамилию на «Светлана Жучкова».

Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе российских бизнесменов, связанных с поставками угля и других энергоресурсов.

Под санкции попали нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко, а также Наталья Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции введены по статье о финансировании терроризма.