Шмыгаль назвал угрозы отопительному сезону

Отопительный сезон в Украине пройдет спокойно при отсутствии стрессовых событий в погоде и гибридных атак из России, сообщает УНИАН.

Об этом в ходе рабочего визита на Прикарпатье на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Если не будет стрессовых событий в погодных условиях, не будет гибридных атак со стороны нашего северного соседа, мы пройдем отопительный сезон спокойно" , – сказал Шмыгаль.

Также он сообщил, что ситуация с углем для ТЭЦ тоже стабильна: "Уже законтрактовано 10 кораблей импортного угля, мы подняли собственную добычу на 28%. Общий ежемесячный баланс это 2 – 2,3 млн тонн добыча и импорт против 1,7 – 1,9 млн, которые сжигаются на электростанциях. Мы в положительном балансе, запасы прирастают".