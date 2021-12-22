Экс-нардеп заявил, что в ОП знали о российском гражданстве Гогилашвили

Экс-замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили проходил спецпроверку в Службе безопасности Украины. Об этом в рассказал экс-нардеп Борислав Береза, сообщает Украина 24.

"В Офис президента было сообщено о том, что у этого человека есть российское гражданство. Более того, когда его назначили, и я, и другие общественные деятели сообщали в Facebook и других соцсетях о том, что у него это есть. Этого нельзя было не увидеть. Но это был игнор со стороны именно Офиса президента, поэтому мне очень интересно... кто дал эту подпись. Это очень важно" , - сказал он.