Экс-нардеп заявил, что в ОП знали о российском гражданстве Гогилашвили
Экс-замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили проходил спецпроверку в Службе безопасности Украины. Об этом в рассказал экс-нардеп Борислав Береза, сообщает Украина 24.
"В Офис президента было сообщено о том, что у этого человека есть российское гражданство. Более того, когда его назначили, и я, и другие общественные деятели сообщали в Facebook и других соцсетях о том, что у него это есть. Этого нельзя было не увидеть. Но это был игнор со стороны именно Офиса президента, поэтому мне очень интересно... кто дал эту подпись. Это очень важно", - сказал он.
"Этот человек будет наказан. 100%. И когда он будет наказан, то следующий, кто придет на его место, будет думать: "Нет-нет-нет, я уже видел, что безнаказанность закончилась". Лишь после того, как будет наказана первая десятка, двадцатка, тридцатка нарушающих, закончится это бессмысленное ежедневное нарушение прав", - заявил Береза.