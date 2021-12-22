Для медиков и сотрудников интернатов ввели вакцинацию третьей дозой

В Украине вводят ревакцинальную дозу вакцины от COVID-19 для медработников и сотрудников домов интернатного типа — соответствующий приказ утвердило Министерство здравоохранения Украины, сообщает Новое время.

В Минздраве учли рекомендации ВОЗ и позицию Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Медики и работники домов интернатного типа могут получить ревакцинальную дозу через шесть месяцев после второй прививки. Для ревакцинации используют только м-РНК-вакцины (Moderna или Comirnaty/Pfizer).

В ближайшее время в Украине появится возможность сгенерировать COVID-сертификат после получения третьей дозы.

17 декабря в Украине начали делать дополнительную прививку от коронавируса. Ее могут получить люди с ВИЧ, онкологией, после трансплантации органов, а также те, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномоделирующую терапию, и пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний.

Глава Минздрава Виктор Ляшко подчеркнул, что дополнительная доза отличается от бустерной.

Бустерная вакцинация в Украине для всех желающих может появиться в январе-феврале 2022 года или раньше. Для этого по меньшей мере 60% украинцев должны быть вакцинированы одной дозой или 50% - двумя дозами.