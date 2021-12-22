ВОЗ рекомендовала не вакцинировать детей и подростков поголовно

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала воздержаться от поголовной вакцинации от COVID-19 подростков и детей, сообщает Лента.Ру.

По итогам заседания стратегической консультативной группы по иммунизации (SAGE) эксперты заявили, что дети и подростки наименее подвержены тяжелому течению коронавируса, поэтому не следует спешить прививать их.