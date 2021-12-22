Еврокомиссия начала правовую процедуру против Польши

Европейская комиссия начала формальную правовую процедуру против Польши в связи с нарушением законодательства Европейского Союза﻿. Соответствующее решение приняла коллегия ЕК, сообщает Деловая столица.

"Европейская комиссия сегодня решила положить начало правовой процедуре против Польши в результате серьезных беспокойств относительно недавних правовых решений Конституционного трибунала Польши. Конституционный трибунал в решении от 14 июля 2021 г. и от 7 октября 2021 г. признал положения Соглашений ЕС несовместимыми с Конституцией Польши, обжалуя верховенство законодательства ЕС. У Польши есть два месяца для ответа на это письмо формального сообщения" , — сказано в сообщении.

В частности, речь идет о решении Конституционного трибунала Польши, который опроверг решение Суда ЕС о соблюдении независимости и беспристрастности судебной системы страны как противоречащее Конституции страны. Между тем, Договор ЕС четко оговаривает верховенство законодательства ЕС над национальным законодательством стран-членов, то есть Польша как страна ЕС взяла на себя обязательство выполнять законодательство Евросоюза.

"Еврокомиссия имеет серьезные сомнения в независимости и беспристрастности Конституционного трибунала и считает, что он не отвечает требованиям, установленным для этого трибунала законом, как это предусмотрено статьей 19 Соглашения ЕС" , — говорится в документе.

В этом контексте Еврокомиссия напомнила о собственных правовых предложениях по статье 7 Соглашения ЕС от 2017 года, а также решения Европейского суда по правам человека от 7 мая 2021 года, которыми процесс назначения трех судей Конституционного трибунала Польши в декабре 2015 года признается осуществленным с нарушением фундаментальных правил функционирования всей системы конституционного надзора в Польше.