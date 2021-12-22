Пожар в отеле под Винницей: арендатор базы отдыха задержана

Полиция задержала арендатора гостиничного комплекса в Винницкой области, где в ночь на 22 декабря произошел пожар. Следствие готовит документы для сообщения о подозрении, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"46-летняя арендатор гостинично-ресторанного комплекса задержана в процессуальном порядке" , - говорится в заявлении полиции Винницкой области.

Следствие готовит материалы для объявления женщине о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Напомним, пожар в отеле под Винницей произошел в ночь на 22 декабря. В результате происшествия погибла 21-летняя девушка, еще два человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.