Супершоколадный апельсиновый торт без выпечки за считанные минуты

Самый шоколадный торт можно приготовить за считанные минуты даже без духовки. Все, что для него нужно – это много любимого печенья и батончиков. Выполнив несколько простых манипуляций, вы получите невероятно вкусный и сладкий торт, который точно оценят все, сообщает Обозреватель.

Способ приготовления:

1. Шоколадное печенье с апельсиновой начинкой измельчить толкушкой для картофеля просто в форме.

2. Отдельно растопить шоколад.

3. Полить сверху печенье.

4. Взять продолговатые батончики.

5. Часть выложить по кругу.

6. Остальное измельчить, посыпать на десерт.

7. Снова вылить слой шоколада.

8. Разместить вертикально круглое печенье по кругу.

Слой из печенья. Источник: Скриншот с видео на сайте The Sun

9. Положить внутрь другое любимое печенье.

10. Поставить десерт в холодильник до застывания.