Германия приостановила спутниковое вещание Russia Today

Германия приостановила спутниковое вещание русского немецкоязычного новостного канала Russia Today (RT DE). В Москве выразили недовольство по этому поводу, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Вещание российского телеканала прекратили в среду из-за отсутствия действующей лицензии. Однако канал все еще доступен для немцев на его веб-сайте.

"Mabb не запрашивал и не выдавал лицензии на вещание для этой программы" , - объяснил регулятор Германии.

Штаб-квартира канала находится в Москве, и у него есть сербская лицензия на кабельное и спутниковое вещание, что, по словам RT, позволяет ему вещать в Германии в соответствии с законодательством ЕС. Власти Германии считают, что сербской лицензии недостаточно, потому что RT DE " вещает на немецком языке и нацелено на немецкий рынок ".

Выступая в среду в эфире RT, министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил ответных мер за блокировку спутникового вещания. Он заявил, что Россия отреагирует.

"С самого начала немецкие власти делали все возможное, чтобы создать плохой имидж вашему каналу (RT) в немецком обществе. До недавнего времени мы не хотели идти по тому же пути, подавляя прессу ... но не исключаю, что мы отреагируем" , - заявил Лавров.

Напомним, что ранее RT уже блокировали в Германии. Тогда это сделал YouTube из-за распространение фейков о коронавирусе.