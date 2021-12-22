США и ЕС назвали условие для переговоров с Россией

﻿Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что переговоры с Россией о "гарантиях безопасности" будут проходить только при участии Евросоюза. Дипломаты также подчеркнули важность использования в этом вопросе таких форумов, как ОБСЕ, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Боррель и Блинкен приняли к сведению представленные на прошлой неделе взгляды России на возможные меры о "гарантиях безопасности". Дипломаты подчеркнули прочное партнерство США и ЕС и общую приверженность трансатлантической безопасности, а также и противодействию общим вызовам.

"Они договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии Евросоюза" , - указывается в релизе.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Москвы и Вашингтона о "гарантиях безопасности" ожидаются в начале 2022 года.