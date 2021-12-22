В Симферополе продлили арест крымским активистам

Оккупационный "Киевский районный суд" Симферополя продлил арест замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, Асана и Азиза Ахтемовых.﻿ Об этом написал в своем Facebook адвокат Николай Полозов, сообщает Деловая столица.

Ходатайства следователя ФСБ рассматривались в одном судебном заседании с участием Джелялова, братьев Ахтемовых. Заседание проходило в закрытом режиме. Решение судья вынесла на основании ходатайства следователя, которому показалось, что рассмотрение дела в открытом режиме может угрожать безопасности участников процесса. При этом никаких документов, обосновывающих эти предположения, следователем не представлено.

"Судья удовлетворила ходатайство следователя ФСБ и продлила срок содержания под стражей всем троим ещё на один месяц, а всего до 23 февраля 2022 года. Данное решение Киевского районного суда Симферополя будет обжаловано защитой в апелляционном порядке" , — написал адвокат.

3 и 4 сентября российские силовики похитили первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и еще четырех крымских татар — Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова.

Наримана Джелялова задержали по подозрению в диверсии. Силовики удерживали его в неизвестном помещении с мешком на голове. Ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы. 22 сентября стало известно, что Джелялову было предъявлено новое обвинение, связанное с хранением взрывчатых веществ.