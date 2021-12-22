США снизили за год экспорт вооружений почти на четверть

Объем экспорта Соединенными Штатами вооружений по межгосударственным и частным контрактам сократился в 2021 финансовом году до $138 млрд. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в среду Госдепартаментом США, сообщает ТАСС.

Согласно этой статистике, общая сумма одобренных Госдепартаментом межправительственных контактов на поставку вооружений в 2021 году составила $34,81 млрд. Сумма аналогичных контрактов в частном секторе при этом составила $103,4 млрд.

В 2020 финансовом году эти показатели равнялись $50,78 млрд и $124,3 млрд соответственно. Общая сумма, таким образом, составляла около $175 млрд, то есть произошло сокращение объемов экспорта примерно на 21%.