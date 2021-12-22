В ОП прокомментировали договоренность о "тишине" на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу сделала шаг к мирному урегулированию ситуации на Донбассе и договорилась вновь строго соблюдать режим прекращения огня. Об этом заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак, сообщает Корреспондент.

"В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение строго соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Это шаг к деэскалации на востоке" , - написал Ермак.

Как отметил глава офиса президента, "усилия по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня окупились".

Он выразил надежду, что на этот раз прекращение огня будет устойчивым, а ближайшие новогодние и рождественские праздники будут мирными.

Со стороны России по итогам сегодняшнего заседания ТКГ по Донбассу, по сравнению с заявлениями украинской стороны сделали вообще акценты, не на вопросах перемирия.

Так, постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в нежелании совершать какие-либо усилия для обеспечения соблюдения режима перемирия в Донбассе, пишет российское издание РИА Новости.

"Представители Донбасса призвали Украину вернуться к соблюдению мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года и публично объявить на уровне высшего командования Вооруженных сил Украины, что Киев соблюдает предписанный договоренностями порядок открытия ответного огня. Будем ждать практических действий Украины" , - сказал Грызлов.

Президент Владимир Зеленский накануне заявлял, что надеется на согласование в ТКГ вопросов, касающихся прекращения огня на Донбассе, до новогодних праздников.