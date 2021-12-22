Телеканал АТR прекратил спутниковое вещание

Единственный крымскотатарский телеканал АТR в результате недостаточного финансирования прекратил спутниковое вещание, сообщает Укринформ.

"В связи с существенным недофинансированием из госбюджета коллектив телеканала не в состоянии оплатить образовавшуюся задолженность перед компанией Spacecom. О возможном отключении от спутника Amos провайдер сообщил в официальном письме на имя генерального директора телеканала АТR Ленура Ислямова" , - говорится в заявлении АТR.

Отмечается, что в результате отключения от спутника основная аудитория телеканала – жители оккупированного Крыма – смотреть АТR, как раньше, уже не смогут.

"Руководство телеканала АТR прилагает усилия, направленные на поиск ресурсов для полномасштабного вещания, и надеется, что это отключение временное" , - подчеркивают на канале.

АТR остается в кабельных сетях Украины и приложениях цифрового интерактивного телевидения MEGOGO, Divan TV, OLL TV и Lanet TV и на сайте ATR.ua. Также телеканал продолжает вещание на YouTube.

Как сообщалось, ATR – украинский крымскотатарский телеканал, специализирующийся на вещании для жителей Крыма. Начал вещание из Симферополя в сентябре 2006 года. В результате незаконной аннексии и дальнейшей оккупации Крыма Россией работа канала была заблокирована оккупационными российскими властями и он прекратил вещание в марте 2015 года. Руководство решило перенести канал на материковую Украину и с июня 2015 года канал осуществляет вещание из Киева.