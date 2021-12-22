В Польше умер танцор родом из Украины

В Польше умер 34-летний актер и танцовщик родом из Украины Жора Королев. В этой стране он жил 18 лет, участвовал в шоу "Танцы со звездами" и снимался в сериалах, сообщает Обозреватель.

Как пишет одно из польских изданий, смерть наступила 21 декабря в результате воспаления сердечной мышцы. Однако официально о причине пока не сообщалось.

Источник издания рассказал, что мужчина в тот день должен был идти на тренировку, но ему стало плохо дома. Именно там его и нашла девушка, которая вызвала скорую. Врачам не удалось спасти Королева.

Королев участвовал в "Танцах со звездами". Источник: Akpa

Польские СМИ уточняют, что Жора Королев родился 6 октября 1987 года в Одессе. С восьми лет он занимался танцами, а в 15 уже переехал в Германию, а оттуда – в Польшу.

В 2007-2008, а также 2016-2017 годах он участвовал в польском шоу "Танцы со звездами". Также он снимался в популярных в этой стране телесериалах.