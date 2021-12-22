В G7 отреагировали на срыв назначения главы САП

Послы стран Большой семерки разочарованы тем, что назначенные Верховной Радой члены отборочной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры отказались признавать победителем кандидата с наибольшим количеством баллов, сообщает Лига.net.

Об этом сказано в заявлении послов G7 в Twitter. Послы G7 назвали дальнейшую задержку неоправданной и противоречащей обязательствам Украины по назначению постоянного руководителя САП. Также Большая семерка призвала отборочную комиссию как можно скорее собраться и завершить процесс.