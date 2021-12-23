У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами, есть погибшие

Лодка с мигрантами перевернулась в районе греческого острова Фолегандрос. Трое человек погибли, несколько десятков пропали без вести, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Согласно материалам Le Figaro, лодка с мигрантами следовала из Турции в Италию. Она получила повреждение двигателя и утонула. Береговая охрана Греции сообщила, что обнаружила в районе крушения три безжизненных тела. Также несколько десятков человек считаются пропавшими без вести. Спасти удалось двенадцати выживших. Из них только двое были в спасательных жилетах.

Точное количество людей, которое изначально находилось на борту, неизвестно. По одним данным, их было 32, а по другим - около 50. Это заставило береговую охрану сообщить о том, что десятки человек пропали без вести.

Удалось спасти семеро иракцев, трое сирийцев и двое египтян. Все они в качестве меры предосторожности были госпитализированы на острове Санторини.

В спасательных операциях участвуют четыре корабля береговой охраны, три вертолета ВМФ и ВВС, военно-транспортный самолет, восемь судов, курсирующих поблизости, и три частных катера.