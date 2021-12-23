Боррель и Блинкен обсудили Украину

Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель обсудили в среду эскалацию напряжения России на украинской границе, сообщает Украинская правда.

"Россия должна снизить напряжение и полностью выполнять Минские договоренности. Мы договорились о дальнейшей координации наших действий и о том, что дискуссия по европейской безопасности будет проходить при координации и участии ЕС" , - написал Боррель в twitter.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен разговаривал сегодня с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллем. Госсекретарь и Высокий представитель подтвердили свою неизменную приверженность укреплению партнерства США и ЕС и совместной работе, чтобы противостоять общим вызовам" , - говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

Они подчеркнули необходимость скоординированных действий для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердили, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины "будет иметь серьезные последствия для Российской Федерации".