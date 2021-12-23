ЕК подтвердила получение жалобы "Нафтогаза" на "Газпром"

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение жалобы украинской компании «Нафтогаз» на «Газпром» с требованием обязать российскую фирму продать в Европейский союз (ЕС) крупные партии газа с транзитом через Украину, сообщает Лента.Ру.

Об этом рассказала представитель ведомства Мария Тсони. По ее словам, жалоба будет оценена на основании стандартных процедур Еврокомиссии.

"Мы не намерены более комментировать это на данный момент" , — подчеркнула Тсони.

Ранее сообщалось, "Нафтогаз" подала в ЕС жалобу на «Газпром».