Кулеба разъяснил указ о внешнеполитических заявлениях

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал указ президента Владимира Зеленского № 671/2021 "Вопросы координации внешнеполитической деятельности государства", согласно которому у МИД Украины будет координационная роль во внешней политике, сообщает Новое время.

Кулеба отметил, что указ не означает того, что внешнюю политику кроме министра иностранных дел может комментировать лишь президент Украины и премьер-министр.

"Комментировать, выступать с разъяснением по поводу внешней политики могут и будут разные люди, уполномоченные на это в установленном порядке. И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель Офиса президента или спикер МИД не могут давать комментарии — это искажение реальности" , — заявил Кулеба.

Глав МИД отметил, что указ направлен на выполнения положений Конституции Украины и Венской конвенции о дипломатических отношениях.

"Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий, приходят цивилизованный порядок и исполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических отношениях" , — сообщил министр.

В среду, 22 декабря, Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому, делать официальные заявления по поводу внешней политики могут только глава государства, премьер-министр и глава МИД.