Под Одессой столкнулись три грузовика, есть жертвы

Вечером на автодороге Одесса-Вознесенск, возле поселка Доброслав, произошла смертельная авария с участием трех грузовых автомобилей, сообщает Украинская правда.

"Предварительно известно, что водитель автопоезда "МAN", который двигался в сторону Вознесенска, пытался объехать запаркованную на обочине легковушку и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком такой же марки. В результате лобового столкновения оба водителя в возрасте 62-х и 55-ти лет от полученных травм погибли на месте" , - информирует отдел коммуникации полиции Одесской области.

Водитель автопоезда "DAF", двигавшийся позади первого грузовика в сторону Вознесенска, также столкнулся с машинами. В результате аварии он не пострадал.