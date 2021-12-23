Под Одессой столкнулись три грузовика, есть жертвы

Вечером на автодороге Одесса-Вознесенск, возле поселка Доброслав, произошла смертельная авария с участием трех грузовых автомобилей, сообщает Украинская правда.

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"Предварительно известно, что водитель автопоезда "МAN", который двигался в сторону Вознесенска, пытался объехать запаркованную на обочине легковушку и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком такой же марки. В результате лобового столкновения оба водителя в возрасте 62-х и 55-ти лет от полученных травм погибли на месте", - информирует отдел коммуникации полиции Одесской области.
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Водитель автопоезда "DAF", двигавшийся позади первого грузовика в сторону Вознесенска, также столкнулся с машинами. В результате аварии он не пострадал.

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