В ООН обвинили РФ в распространении фейков об Украине

Россия использовала мероприятие Совета Безопасности ООН для объявления ложных нарративов в адрес других стран. Об этом говорится в совместном заявлении делегаций 36 стран-членов ООН, сообщает Укринформ.

Отмечается, что РФ, организовав в Совбезе ООН мероприятие, направленное против прославления нацизма, предъявило обвинение странам Балтии и Украине.

Россия воспользовалась мерой, чтобы «выдвинуть циничные и необоснованные обвинения в адрес государств-членов, исказить историю в своих собственных политических целях и провозгласить фальшивый нарратив и дезинформацию о соседних странах», отмечается в заявлении.

По мнению ее авторов - делегаций западных стран - это намеренная попытка еще раз отвлечь внимание мирового сообщества от нарушений Россией международного права, в частности в области прав человека. Время проведения мероприятия, указывается в документе, «вызывает особую тревогу на фоне наращивания российской военной мощи на Крымском полуострове и на границах Украины».

Как напоминают авторы заявления, Устав ООН запрещает использовать силу против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

«Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к серьезным ответным мерам» , - отмечается в документе.

В связи с этим 36 делегаций западных стран призывают Россию прекратить враждебную кампанию дезинформации против Украины, снизить напряженность вокруг нее и «без промедления вывести силы и технику, размещенные в стране без согласия Украины».