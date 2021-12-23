Венедиктову обвиняют в участии срыва конкурса главы САП

Глава правления общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак подключили к саботажу назначения победителя генерального прокурора Ирину Венедиктову, сообщает Зеркало недели.

"По закону комиссия должна анонсировать на сайте ОГП свое заседание за 24 часа до его начала. Вчера комиссия договорилась продолжить свою работу в четверг в 10:00. Однако объявление на сайте Офиса Генпрокурора не появилось — это значит, что завтра утром оно не состоится" , — заявил Шабунин.

Несмотря на призывы международной части комиссии провести заседание, глава комиссии и Венедиктова "игнорируют требование созвать заседание конкурсной комиссии и опубликовать объявление об этом".

"Только если сообщение о заседании немедленно появится на сайте ОГП есть шанс, что завтра комиссия соберется и формально через 5 мин утвердит победителя конкурса. Потому что результаты уже всем известны" , – написал Шабунин.

Однако, по словам председателя правления ЦБК, собрание состоится только после звонка с Банковой. Которого пока нет.

Ранее в конкурсе по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры детектив НАБУ Александр Клименко набрал 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов. Однако комиссия не смогла собрать кворум для того, чтобы утвердить результаты отбора – голоса в полном составе не дали представители Верховной Рады.

На Банковой руководителем САП хотят видеть именно Синюка, а не Клименко, руководившего следствием по поводу подозреваемого в коррупции заместителя председателя ОПУ Олега Татарова. Конкурс по избранию главы прокуратуры неоднократно блокировали, в частности, из-за нехватки кворума – лояльные Офису президента члены комиссии не приходили на заседание.