ЕС настаивает на праве голоса в переговорах РФ с НАТО

Европейский союз настаивает на праве голоса на возможных переговорах с Россией по безопасности в Европе и будет взаимодействовать с НАТО и США в любом диалоге с Москвой. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сообщает Радио Свобода.

Боррель признал, что европейская безопасность находится под угрозой. Брюссель также опасается военной концентрации России на границе с Украиной и в аннексированном Крыму, отметил представитель ЕС.

В то же время Боррель назвал важным шагом предложение альянса провести заседание Совета Россия-НАТО в ответ на инициативу Кремля предоставить Москве гарантии безопасности со стороны стран НАТО.

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