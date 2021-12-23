Российский тренер не смог трудоустроиться в Эстонии из-за паспорта

Главный тренер клуба "Динамо" (Владивосток) Сергей Бойко рассказал о том, что не смог трудоустроиться в двух эстонских клубах из-за российского гражданства, сообщает Зеркало недели.

"У меня было два предложения оттуда, но в итоге отказали в последний момент из-за того, что у меня российский паспорт. Отец у меня был военным, я родился в Украине. И, наверное, они думали, что у меня украинский паспорт. Но потом, когда начали общаться... Для них Украина и Россия оказались разными вещами. Я вот не могу это поделить. У меня папа - украинец, мама - русская. Как я могу поделить? Никак. А у людей разница есть" , - цитирует Бойко спортивное издание.

За свою карьеру Бойко поработал с целым рядом российских клубов, а за пределами РФ возглавлял только ереванский "Арарат" в 2019-м году.