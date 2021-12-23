Патриарх Кирилл и Папа Римский задумали встретиться в 2022 году

В качестве места встречи Папы Римского Франциска и патриарха Московского Кирилла рассматривается третья страна, сообщает Лента.Ру.

Об этом рассказал митрополит Волоколамский Иларион.

Он уточнил, что глава РПЦ не планирует визит в Ватикан, но сейчас стороны обсуждают варианты для встречи.

6 декабря Папа Франциск подчеркнул готовность провести переговоры с патриархом Кириллом.

"Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы вести диалог с братом, не нужны протоколы: брат — это брат" , — заявил глава католической церкви.

Если встреча первосвященников состоится, она станет второй за почти тысячу лет после Великого раскола, произошедшего в 1054 году. Первая встреча между патриархом Московским и главой Римско-католической церкви прошла в феврале 2016 года на Кубе.