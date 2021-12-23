На Закарпатье пограничники остановили нарушителей, применив оружие

Пограничники Чопского отряда задержали двух граждан Турции, пытавшихся незаконно попасть в Словакию, сообщает Укринформ.

«С получением сигнала об износе прибора из отделения пограничной службы «Оноковцы» отправилась группа реагирования. Бойцы, обнаружившие дорожку следов в направлении границы, сразу же начали преследование. Догнав двух неизвестных, уверенно двигавшихся в сторону границы и не отреагировавших на требование остановиться, пограничники произвели предупредительный выстрел. Только после этого, за десять метров до границы, путешественники остановились» , - говорится в заявлении ГПСУ.

Задержанными оказались два гражданина Турции, которые направлялись в Словакию. Пограничники выяснили, что в Украину иностранцы прибыли в прошлые выходные законным путем. Отмечается, что задержанные были доставлены в пограничное подразделение. В настоящее время все обстоятельства правонарушений устанавливаются.

За попытку незаконно пересечь государственную границу и неповиновение законным требованиям пограничников мужчинам придется отвечать согласно украинскому законодательству, отмечают в ГПСУ.