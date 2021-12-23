Шесть областей перешли на "желтый" карантин

С 23 декабря в "желтую" зону карантина перешли Житомирская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская и Киевская области, сообщает Обозреватель.

Согласно действующим карантинным правилам, в желтой зоне посещать общественные места могут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против коронавирусной инфекции и имеет соответствующий документ – желтый COVID-сертификат или справку 063/о.

Как заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Телеграмме, решение о выводе ряда регионов из красной зоны было принято на очередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. При этом учитывался уровень заболеваемости в регионах и госпитализаций.

В желтую зону области были переведены с 00 часов 00 минут 23 декабря 2021.

Какие ограничения действуют в желтой зоне

Посещать общественные заведения на желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

В этих регионах для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат о выздоровлении.