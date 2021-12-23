За помощь мигрантам в Польше задержали почти сто украинцев
В Польше с начала года задержали 422 человека, оказывавших помощь мигрантам в нелегальном пересечении границы. Почти четверть из них – граждане Украины, сообщает Укринформ.
“В этом году пограничники предъявили обвинение в совершении преступления 442 лицам, оказывавшим помощь (нелегальным мигрантам – ред.). Среди них больше всего было граждан Украины – 91, Грузии – 56, Сирии – 55” , - говорится в сообщении Пограничной службы Польши в Твиттере .
Как добавили пограничники, в 2020 году при таких же обстоятельствах был задержан только 31 человек.