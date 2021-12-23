У людей с "Омикроном" намного меньший риск госпитализации - ученые

Научные исследования, проведенные в Британии и ЮАР, подтвердили, что инфицированные Омикрон-штаммом значительно меньше рискуют попасть в больницу, чем пациенты с другими вариантами коронавируса, сообщает Укринформ.

"Новые данные, полученные из Шотландии и Южной Африки, свидетельствуют о том, что для людей, инфицированных штаммом Омикрон, риск госпитализации значительно ниже, чем у заразившихся предыдущими версиями вируса" , - указывается в материале The Wall Street Journal.

В частности, проведенное в Эдинбурге исследование, проанализировавшее медицинские записи 5,4 млн жителей Шотландии, подтвердило: риск госпитализации в случаях, где фигурировал Омикрон, был на две трети ниже, чем у пациентов с Дельта-штаммом.

В то же время, эту тенденцию подтвердило отдельное исследование Национального института инфекционных заболеваний Южной Африки. Оно показало, что люди, инфицированные Омикроном, на 70-80% реже нуждаются в госпитализации.

Как отмечает издание, это может свидетельствовать о том, что вакцины остаются эффективным инструментом для предотвращения тяжелого течения COVID-19. Впрочем, учёные предостерегают: повышенная заразность штамма Омикрон, а также его способность обходить иммунную защиту после вакцинации означают, что она может вызвать новые волны заболеваний летальными случаями.