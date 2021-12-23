В Бельгии из-за эпидситуации закрывают рождественские ярмарки

В связи со скорым распространением штамма Омикрон власти Бельгии вводят новые ограничения, касающиеся, в том числе традиционных рождественских ярмарок, сообщает Укринформ.

«За три дня до Рождества Бельгия принимает новые меры с целью замедлить быстрое распространение коронавируса и его варианта Омикрон, о чем сегодня объявил премьер-министр Александр Де Кроо», - говорится в публикации бельгийской газеты.

С воскресенья, 26 декабря, все массовые мероприятия в помещениях будут запрещены (за исключением мер в пределах одного домохозяйства). Это распространяется на заведения, где предусмотрены сидячие места – кинотеатры, театры, концертные залы и т.д. При этом библиотеки, музеи, спортплощадки и открытые бассейны будут работать при соблюдении мер предосторожности. Все спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей.

Уличные мероприятия с палатками и ларьками должны быть отменены. Это касается и традиционных рождественских ярмарок и зимних поселков. Магазины должны обслуживать покупателей из расчета 10 кв. м свободной площади на человека.

Неизменными остаются требования по дистанционной работе – четыре дня в неделю работники должны работать из домов, за исключением производств, требующих личного присутствия.

«Целью этих мер является ограничение давления на систему здравоохранения и обеспечение возможности открытия школ с 10 января» , - пояснил Де Кроо.

Он признал, что предложенные шаги болезненны для граждан, и выразил надежду, что следующее Рождество будет происходить иначе. При этом глава правительства подчеркнул, что нынешняя ситуация выгодно отличается от прошлогодней, когда были закрыты все бары, рестораны, магазины. Де Кроо призвал бельгийцев максимально ограничить круг общения и соблюдать меры безопасности и гигиены.