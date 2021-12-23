Использование пластиковых пакетов: цены и штрафы

В Украине с 10 декабря уже начали действовать законные предписания относительно использования пластиковых пакетов в торговых сетях, сообщает Новое время.

Какие пакеты запрещены законом

В рамках принятого закона № 1489-IX Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины начал действовать первый этап ограничений, касающийся отдельных видов полиэтиленовых пакетов, а именно:

оксоразлагаемых пластиковых пакетов (для изготовления используется полиэтилен и оксоразлагаемые примеси);

сверхтонких пластиковых пакетов (толщиной менее 15 мкм);

тонких пластиковых пакетов (толщиной 15—50 мкм).

Пакеты толщиной свыше 50 мкм под запрет еще не попали.

Где запрещено бесплатное использование пакетов

Вышеуказанные виды ПЭ-пакетов запрещается бесплатно распространять в:

торгово-розничных сетях, магазинах, на рынках;

заведениях общепита;

прочих компаниях, предоставляющие любые услуги.

Исключение

Запрет не распространяется на пакеты для упаковки для мяса, рыбы и сыпучих продуктов (первичная упаковка в сверхтонкие пластиковые с боковой складкой и ручками размерами до 225 мм*345 мм*450 мм в ширину, глубину и длину соответственно). Такие пакеты в Украине можно бесплатно применять до 1 января 2023 года.

Важно! Распространение пластиковых пакетов производится исключительно на платной основе.

Цена пластиковых пакетов

Пакеты толще 50 мкм для упаковки и транспортировки товаров по-прежнему можно купить на кассе. Кабмин регламентирует розничные минимальные цены таких пакетов в форме рукава с дном и открытой горловиной, а именно:

2 грн — на пакеты без ручек и боковых складок;

2,5 грн — на пакеты без ручек с боковыми складками;

2,5 грн — на пакеты с ручками без боковых складок;

3 грн — на пакеты с ручками и боковыми складками.

Штраф за бесплатное использование пластиковых пакетов

1700—3400 грн — за бесплатное распространение пластиковых пакетов;

3400—8500 грн — за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения;

8500—17000 грн — за распространение оксоразлагаемых, тонких и сверхтонких пластиковых пакетов;

17000—34000 грн — за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения.

Штрафы налагаются руководителем, заместителями руководителя центрального органа исполнительной власти, реализующими государственную политику в сфере госконтроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, а также другими уполномоченными руководителем должностными лицами этого органа после рассмотрения документов, подтверждающих факт правонарушения (постановление).

Штраф уплачивается соответствующим предприятием в течение 15 дней со дня получения копии постановления.