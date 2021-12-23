Психолог назвала подходящий для знакомства с Дедом Морозом возраст ребенка
Детский и семейный психолог Наталья Наумова назвала самый подходящий возраст для знакомства ребенка с Дедом Морозом, сообщает Лента.Ру.
По словам Наумовой, ребенок будет готов к встрече в четыре года при условии, что малышу предварительно расскажут, кто такие Дед Мороз и Снегурочка.
"Покажите мультфильмы или кино с участием этих персонажей. Пусть малыш убедится, что это добрые волшебники, которые щедро одаривают подарками, и тогда он будет ждать их с нетерпением", — отметила психолог.
Она добавила, что неожиданный визит «бородатого мужчины в ярком костюме» может стать для малыша стрессом и нанести психологическую травму.
"В трехлетнем возрасте ребенок только начинает воспринимать окружающих и играть с детьми, а в четыре он имеет больше представлений об окружающем мире. И родители лучше знают к этому времени, как он будет реагировать на чужих людей и различные события", — заявила специалист.