Психолог назвала подходящий для знакомства с Дедом Морозом возраст ребенка

Детский и семейный психолог Наталья Наумова назвала самый подходящий возраст для знакомства ребенка с Дедом Морозом, сообщает Лента.Ру.

По словам Наумовой, ребенок будет готов к встрече в четыре года при условии, что малышу предварительно расскажут, кто такие Дед Мороз и Снегурочка.

"Покажите мультфильмы или кино с участием этих персонажей. Пусть малыш убедится, что это добрые волшебники, которые щедро одаривают подарками, и тогда он будет ждать их с нетерпением" , — отметила психолог.

Она добавила, что неожиданный визит «бородатого мужчины в ярком костюме» может стать для малыша стрессом и нанести психологическую травму.