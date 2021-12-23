Названо число россиян и белорусов, попросивших убежище в Украине

За первые 11 месяцев 2021 года об убежище или дополнительной защите в Украине попросили 104 гражданина Беларуси и 78 граждан РФ. Большинство заявлений сейчас находятся на рассмотрении, сообщает Цензор.НЕТ.

О таких данных заявила Государственная миграционная служба Украины в ответ на запрос hromadske.

Так, среди белорусов отказали только одному, а 10 получили статус беженца, еще пятерых признали людьми, нуждающимися в дополнительной защите. Среди россиян отказ получили 17 человек, заявки десятерых одобрили, а 7 человек признали нуждающимися в дополнительной защите.

В то же время, вид на временное или постоянное проживание в этом году выдали 4 379 белорусам и 13 377 россиянам.