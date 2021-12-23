Обнародован список школьных каникул на 2022 год

Министерство образования и науки Украины дает учебным заведениям определенные рекомендации по графику каникул. Школы не должны четко соблюдать график МОН, поэтому они могут самостоятельно изменять срок на даты каникул, сообщает Зеркало недели.

График школьных каникул в 2021-2022

Проведение школьных каникул запланировано на следующие даты:

Зимние – с 25 декабря 2021 по 9 января 2022 года

Весенние – с 28 марта по 3 апреля 2022 года

Летние – с 1 июня по 31 августа 2022 года

Осенние – с 25 октября по 31 октября 2022 года

Зимние – с 25 декабря 2022 года по 9 января 2023 года

Почему может измениться календарь каникул

В школах может измениться график проведения каникул. Это может произойти, если ухудшилась эпидситуация из-за:

Гриппа

ОРВИ

Коронавируса

Сообщается, что любая школа имеет право самостоятельно устанавливать график каникул для школьников. Ключевым правилом по введению каникул в школах является их продолжительность – она должна превышать 30 дней. Исключение из этого правила – летние каникулы.

Дополнительные выходные у школьников

Во время учебного года у школьников также будут дополнительные дни отдыха: