Курс валют НБУ на 23 декабря

Курс валют НБУ на 23 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 23 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 22 декабря, снизился на 1 коп до 27.25 за 1 доллар.

Евро подорожал на 2 коп до 30.81 за 1 евро.

Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.69 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 22 декабря 2021 года.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 36.27 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 29.54 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 6.65 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.250800 --0.009
EUR Евро 30.808400 +0.023
RUB Рубль 0.369110
GBP Фунт стерлингов 36.272200 +0.168
CHF Швейцарский франк 29.537000 --0.013
PLN Польский злотый 6.649800 +0.005

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