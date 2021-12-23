Курс валют НБУ на 23 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 23 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 22 декабря, снизился на 1 коп до 27.25 за 1 доллар.
Евро подорожал на 2 коп до 30.81 за 1 евро.
Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.69 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 22 декабря 2021 года.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 36.27 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 29.54 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 1 коп до 6.65 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.250800
|EUR
|Евро
|30.808400
|RUB
|Рубль
|0.369110
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.272200
|CHF
|Швейцарский франк
|29.537000
|PLN
|Польский злотый
|6.649800