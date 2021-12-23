Курс валют НБУ на 23 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 23 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 22 декабря, снизился на 1 коп до 27.25 за 1 доллар.

Евро подорожал на 2 коп до 30.81 за 1 евро.

Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.69 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 22 декабря 2021 года.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 36.27 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 29.54 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 6.65 за 1 польский злотый.