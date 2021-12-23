В Минцифры рассказали о диджитализации сел

В рамках государственной программы к скоростному Интернету уже подключили более 2,5 тысячи сел, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Корреспондент.

"В рамках проекта "Интернет-субвенция" уже подключено более 2,5 тысяч маленьких сел. В ближайшие несколько недель планируем выполнить нашу задачу - три тысячи сел получат доступ к оптическому интернету. А это около миллиона украинцев и более 6000 разных соцобъектов. Этот проект значительно приблизил нас к главной цели обеспечить 95% населения скоростным интернетом" , - заявил﻿ глава ведомства.

Министр добавил, что в этих селах в общей сложности проживает около 850 тысяч украинцев.

"В частности, скоростной Интернет подключили к 840 школам, 1500 медицинским учреждениям и 780 библиотекам в этих селах" , - уточнил Федоров.

Он добавил, что в планах Минцифры на 2022 год обеспечить качественную Интернет-связь на железнодорожных путях.

По данным Министерства, за 2021 год 8 миллионов украинцев перешли с 3G на 4G, а еще 3 миллиона - впервые воспользовались скоростной связью на мобильном телефоне.