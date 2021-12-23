Защита после Covishield падает через три месяца - исследование

Защита от коронавируса после вакцинации индийской вакциной Covishield (AstraZeneca), произведенной в Индии, ослабевает после трех месяцев после второй прививки. Об этом заявили ученые на основе исследований, проведенных в Бразилии и Шотландии, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Согласно материалам The print, исследователи из Эдинбургского университета проанализировали данные для двух миллионов человек в Шотландии и 42 миллионов человек в Бразилии, которые были вакцинированы вакциной AstraZeneca, произведенной в Индии. В Шотландии примерно в пять раз увеличилась вероятность госпитализации или смерти от COVID-19 почти через пять месяцев после двойной вакцинации.

Снижение эффективности начинает проявляться примерно через три месяца, говорят ученые. Исследователи из Шотландии и Бразилии обнаружили, что риск госпитализации и смерти увеличивается в три раза всего через четыре месяца после второй дозы вакцины. По их словам, аналогичные цифры наблюдались в Бразилии.

"Вакцины были ключевым инструментом в борьбе с пандемией, но снижение их эффективности уже некоторое время вызывает озабоченность" , - сказал профессор Азиз Шейх из Эдинбургского университета Великобритании.

По его словам, опираясь на эти данные, правительства должны разработать программы ревакцинации, которые обеспечат поддержание максимальной защиты для людей, вакцинированных вакциной Covishield. По мнению исследователей, снижение эффективности вакцины, вероятно, связано с мутацией коронавируса.