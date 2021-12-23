Польша сокращает срок действия COVID-сертификатов

В Польше с февраля следующего года срок действия COVID-сертификатов – как после полной вакцинации, так и после бустерной прививки – составит не год, а девять месяцев.

"Вчерашнее распоряжение Еврокомиссии предусматривает действие COVID-сертификатов с 1 февраля в течение девяти месяцев. Министр здравоохранения принял решение, что в Польше такие сертификаты после бустерной дозы вакцины с 1 февраля также будут действовать девять месяцев” ,- спикер минздрава Польши Войцех Андрусевич.

Он добавил, что в связи с распространением штамма коронавируса Омикрон правительство страны рассматривает возможные дополнительные меры по противодействию коронавирусу.