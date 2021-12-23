В ФРГ предрекли рост цен на газ из-за затягивания запуска Северного потока-2

Политически обусловленное и вредное затягивание запуска газопровода "Северный поток-2" способствует обострению энергокризиса в Германии. Об этом заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре, сообщает Лента.Ру.

По его словам, в таких условиях вполне возможно дальнейшее повышение цен на энергоносители, особенно если зима будет еще холоднее. Парламентарий подчеркнул, что "Северный поток-2" обеспечил бы дополнительные мощности поставок газа в Европу на фоне энергетического кризиса. Он также добавил, что запуск газопровода мог быть стать необходимым сигналом России о том, что Германия готова придерживаться многолетнего партнерства с Москвой.

Помимо этого, он предрек ускорение инфляции и ухудшение обстановки в европейских странах из-за роста цен на энергоносители. Котре также раскритиковал власти Германии за стремление снабжать промышленно-развитую страну за счет ненадежных солнечной и ветровой энергетики.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала о том, что она и канцлер ФРГ Олаф Шольц достигли консенсуса по вопросу газопровода "Северный поток-2". По словам Бербок, теперь у нее с Шольцем общая позиция по запуску проекта.