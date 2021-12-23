Магнитный шторм накроет Землю на "католическое" Рождество

На "католическое" Рождество, 25 декабря Землю накроет очередная магнитная буря. Она может стать причиной сбоев радиосвязи и проблем с GPS, сообщает Обозреватель.

По данным ученых NASA, NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США), а также Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, буря будет незначительной силы. Однако даже слабые колебания магнитосферы могут вызывать ряд проблем.

В частности, от воздействия шторма, вызванного вспышкой на Солнце, могут пострадать метеочувствительные люди и люди с хроническими заболеваниями.

В этот период повышен риск скачков давления, головной боли, слабости, общего недомогания, неконтролируемых всплесков эмоций.

Но в то же время благодаря буре можно будет полюбоваться северным сиянием – зрелище смогут наблюдать жители Великобритании, Исландии и восточного побережья Канады.

Чтобы перенести магнитную бурю с наименьшим вредом для здоровья, врачи советуют высыпаться, больше бывать на свежем воздухе и выпивать достаточное количество воды.

Также следует избегать стресса, отказаться от тяжелой пищи, курения и спиртных напитков.